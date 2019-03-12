Президент Алжира заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок и перенес президентские выборы

CA-NEWS (CA) - Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке выборов главы государства и отказе баллотироваться на новый срок, передает Euronews.

Бутефлика возглавляет североафриканскую страну с 1999 года. Объявление о том, что он намерен баллотироваться на пятый срок вызвало массовые протесты в стране.

В Алжире массовые акции протеста не утихают уже третью неделю. Манифестанты требуют от 82-летнего президента не выставлять свою кандидатуру на пятый срок. На фоне забастовки не работают многие магазины и отмечены перебои с транспортом.

«Нам не нужен пятый срок — нам нужны больницы, школы, система образования. Ничего этого сейчас нет!», - говорилось во время протестов.

Вернувшись из Швейцарии, где глава государства проходил лечение, он пообещал провести "важные перестановки" в правительстве в ближайшее время и инициировать формирование нового кабинета технократов.

Уже стало известно о назначении нового премьер-министра Нуреддина Бедуи.

Напомним, что в 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.

Бутефлика известен своей борьбой за независимость Алжира от Франции в 50-х годах прошлого века.

В начале 2000-х он положил конец гражданской войне, начавшейся в 1991 году и унесшей жизни около 150 тыс. человек.