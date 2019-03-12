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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемого в нападении на 13-летнюю девочку задержали в Астане

CA-NEWS (KZ) -  В Астане задержан подозреваемый в нападении на 13-летнюю девочку, говорится в сообщении пресс-службы ДП города.

- Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения 11 марта около 22.00 часов установлен и задержан 19-летний житель Астаны. Проводится досудебное расследование. В интересах следствия иная информация не разглашается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, средь бела дня мужчина напал на 13-летнюю девочку. В момент, когда школьница выходила из магазина, подозрительный незнакомец последовал за ней в подъезд. На лестничной площадке между первым и вторым этажами мужчина напал на нее. Испуганная школьница начала кричать и сумела вырваться.

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