Рост ВВП Казахстана с начала года составил 3,5%, - Аскар Мамин

CA-NEWS (KZ) - Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 3,5%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает МИА «Казинформ».

«Рост ВВП за два месяца составил 3,5%, наблюдается положительная динамика роста в горнодобывающей промышленности, машиностроении, химической промышленности. В целом, наблюдается положительная динамика», - сказал Аскар Мамин 12 марта заседании правительства.

По данным министра национальной экономики РК Руслана Даленова, в январе рост ВВП составлял 2,9%, такая динамика обеспечена ростом производства товаров, а также ростом сектора услуг.

Между тем, уровень инфляции находится в запланированном коридоре: с начала года он составил 0,8%, в годовом выражении - 4,8%.

«Произошел перелом в динамике инвестиций. Если в прошлом месяце было снижение, то в отчетном периоде их рост составил 4,2%. Рост связан с приобретением машин и оборудования, а также со строительством компрессорной станции на магистральном газопроводе «Бейнеу-Бозой-Шымкент», - рассказал министр.

По данным МНЭ, на 1 февраля текущего года международные резервы страны составили 88,8 млрд долларов США, в том числе золотовалютные резервы - 30,6 млрд долларов США и активы Нацфонда - 58,2 млрд долларов США.

Между тем, рост промышленного производства в январе-феврале составил 2,7%. В январе он составлял 1,9%. В горнодобывающей промышленности динамика стабильна, а в обрабатывающей промышленности наметились положительные сдвиги. По словам министра, в строительном секторе произошел разворот в динамике. Объемы строительных работ возросли на 2,0%.

«По данным МНЭ в ряде регионов есть отставания в показателях промышленной, строительной сферах, а также инвестициях в основной капитал. В связи с этим, ответственные госорганы и акиматы совместно должны провести соответствующие мероприятия, чтобы выйти на положительные показатели по итогам первого квартала. Мы должны выполнить поручение Президента и обеспечить рост ВВП не менее, чем на 5%. Чтобы достигнуть этой цели мы должны совместно активно работать», - заключил Премьер-Министр.