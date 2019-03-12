Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2019 год

CA-NEWS (KZ) - На основе скорректированного макроэкономического прогноза правительство Казахстана уточнило прогноз бюджетных параметров на 2019 год, передает МИА «Казинформ».

По словам министра национальной экономики РК Руслана Даленова, который выступил на заседании Правительства, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году оцениваются в объеме 7 трлн тенге, что на 200,4 млрд тенге выше утвержденного плана.

«Основное увеличение ожидается по НДС (на 202,3 млрд тенге), по экспортным таможенным пошлинам на сырую нефть (на 20,4 млрд тенге), а также по неналоговым поступлениям (на 2,1 млрд тенге)», - пояснил он.

По его словам, для финансирования новых инициатив (Послания народу Казахстана и поручения на XVIII съезде Партии «Nur Otan») в 2019 году предлагается гарантированный трансферт из Национального фонда увеличить на 250 млрд тенге с 2 450 млрд тенге до 2 700 млрд тенге, а дефицит увеличить с 1,5% до 2,1% к ВВП.

«С учетом этого выносится соответствующий проект Закона «О внесении изменения в Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», - пояснил министр.

Также предусмотрен целевой трансферт из Нацфонда в размере 370 млрд тенге для создания Фонда прямых инвестиций. При этом, с учетом поступлений и использования чистые поступления в Нацфонд будут положительные (165,4 млрд тенге), отметил Руслан Даленов.

«Ненефтяной дефицит в 2019 году не превысит 8,4% к ВВП. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 11,9 трлн тенге (11 895,2 млрд) с увеличением на 1,2 трлн тенге (1 168,1 млрд) относительно утвержденного объема», - заключил Р. Даленов.