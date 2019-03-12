Глава МИД Турции выступит на конференции по Сирии и примет участие в заседании Совета Ассоциации ЕС

CA-NEWS (CA) - Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу выступит с речью на конференции по Сирии 2019 года вместе со своими коллегами из Иордании и Ливана, сообщает Daily Sabah.

Ожидается, что Чавушоглу проинформирует участников конференции о гуманитарных усилиях Турции в Сирии, а также актуальные вопросы связанные с трехсторонним саммитом по Сирии между Турцией, Россией и Ираном в рамках Астанинского процесса, также будут представлены ведущим турецким дипломатом.

После завершения конференции по Сирии в Брюсселе в пятницу состоится заседание Совета Ассоциации ЕС. Совет ассоциации, являющийся высшим директивным органом в процессе присоединения Турции, соберется через четыре года. Турецкую сторону будет представлять Чавушоглу, а от имени ЕС выступит глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Ожидается, что главными темами встречи станут визовая либерализация, обновление Таможенного союза, процесс вступления Турции в ЕС и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Несмотря на недавнюю нормализацию отношений, члены ЕС отметили, что переговоры де-факто зашли в тупик, и выразили озабоченность по поводу заявлений о регрессе с точки зрения верховенства права и свобод в Турции. В ответ Анкара призвала Брюссель открыть главы законодательства ЕС, которые потребуют от страны проведения реформ.