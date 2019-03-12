Предполагаемые запасы лития в Монголии составляют 203 тыс.тн

CA-NEWS (MNG) - Предполагаемые запасы лития в Монголии, по оценкам экспертов, составляют 2.3 млн.тн, и согласно данным Управления по делам полезных ископаемых и нефти (УПИН), сегодня в госреестр зарегистрированы два месторождения лития, передает Montsame.



В частности, доказанные запасы лития месторождения «Хух дэл» составляют 122.3 тыс.тн., говорится в сообщении УПИН. Кроме того, запасы лития месторождения «Мунхт Цагаан Дурвулжин», расположенного в аймаке Дундговь, оцениваются в 2 миллиона 260 тысяч.тн.

При создании гибридов и электромобилей разработчики все чаще применяют литий-ионные батареи, содержащие литий (20%), кобальт (20%) и никель (60%).

В силу роста мирового потребления этих видов металлов в последнее время иностранцы все чаще стали проявлять интерес к запасам и разработке месторождений лития в Монголии. Например, в прошлом году южнокорейская компания «Posco Daewoo» выразила заинтересованность в сотрудничестве с компанией «Эрдэнэс Монгол» в разведке редкоземельных элементов и лития.