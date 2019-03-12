На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение

CA-NEWS (CA) - Boeing намерена в ближайшие недели представить обновленное программное обеспечение Boeing 737 MAX, говорится в сообщении компании. Обновление разрабатывалось после крушения одного из самолетов этой модели в Индонезии в октябре 2018 года, передает "Ъ".



Компания отмечает, что она стремится «сделать безопасные самолеты еще безопаснее». Будут, в частности, обновлены системы автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта. Кроме того, Boeing внесет уточнения в материалы для подготовки пилотов. Обновление разрабатывалось при взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США (FAA). FAA собирается сделать установку обновленного ПО обязательным не раньше апреля.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке 10 марта. Погибли 157 человек, находившихся на борту, в том числе три россиянина. Причины катастрофы выясняются. Это уже второе крушение Boeing 737 MAX 8 за последние четыре месяца. В конце октября 2018 года в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.

После крушения в Эфиопии использование самолета уже остановили в Индонезии и Китае, а также компании Ethiopian Airlines и Caiman Airways. В Евросоюзе и США изучают ситуацию с безопасностью Boeing 737 MAX 8. Авиавласти и перевозчики России пока не приняли никаких мер, в стране только два таких самолета — у группы S7.