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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане решили собрать памятники советской эпохи в одном парке

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане предложили установить демонтированные памятники советской эпохи в столичном Парке Победы. Инициатором выступил Художественный фонд республики, сообщает в понедельник информагентство «Азия-плюс».

Глава фонда Олим Рабиев заявил, что «памятники, которые были установлены на территории страны и сегодня по разным причинам снесены, являются частицей истории республики, поэтому должны стоять в общественном месте». Парк Победы в Душанбе, по его мнению, вполне подходящее место для такой исторической экспозиции.

Предложение фонда уже поддержали в Минкультуры.

В советский период в Таджикистане были установлены десятки памятников Ленину, другим известным историческим, культурным и политическим деятелям, в частности Сталину, Дзержинскому, Куйбышеву. После распада СССР многие из этих памятников были демонтированы или разрушены. Однако большинство скульптурных изваяний до сих пор хранятся в ремонтной мастерской Художественного фонда республики. Как утверждает агентство, в некоторых городах республики ветераны компартии Таджикистана хранят памятники в своих домах.

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