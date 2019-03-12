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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель ООН назвал самые нуждающиеся в помощи районы Сирии

CA-NEWS (CA) -  Наибольшие потребности в оказании гуманитарной помощи отмечаются в районе Дамаска, в Алеппо, Идлибе и Ракке, а также во временных лагерях, при этом подавляющее большинство сирийцев живет ниже черты бедности, заявил «РИА Новости» региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис. Он прибыл в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по оказанию помощи Сирии и региону, которая пройдет с 12 по 14 марта.

«Для нас это все еще остается значительным гуманитарным кризисом, это второй по величине гуманитарный кризис, если учитывать ситуацию в Йемене, один из самых значительных в мире. Это нестандартная ситуация, когда необходимо оказывать помощь 11,7 млн человек, массивной доли населения»,— сказал координатор.

В апреле 2018 года участники Международной донорской конференции по Сирии собрали $4,4 млрд. Делегации 85 стран и организаций также пообещали выделить около $3,4 млрд гуманитарной помощи для Сирии в 2019 году. Как сообщил журналистам заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок, самые большие вклады были внесены странами Евросоюза.

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