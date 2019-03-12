Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 марта отбыл в Навоийскую область, сообщила пресс-служба главы государства.



Мирзиёев в ходе своего визита проведет диалог с народом и ознакомится с проводимыми работами в области. Визит завершится совещанием с активистами и ответственными лицами.

Расположенная в центральной части Узбекистана Навоийская область была вновь восстановлена в конце января 1992 года. Административным центром является город Навои. На северо-западной её территории раскинулось широкое плато - Кызылкумское, а на востоке длиной цепью протянулись Нуратинские горные хребты. Главной рекой области является Зерафшан, которая протекает по южной её части.