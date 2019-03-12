РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 марта отбыл в Навоийскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев в ходе своего визита проведет диалог с народом и ознакомится с проводимыми работами в области. Визит завершится совещанием с активистами и ответственными лицами.

Расположенная в центральной части Узбекистана Навоийская область была вновь восстановлена в конце января 1992 года. Административным центром является город Навои. На северо-западной её территории раскинулось широкое плато - Кызылкумское, а на востоке длиной цепью протянулись Нуратинские горные хребты. Главной рекой области является Зерафшан, которая протекает по южной её части.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Перевод всех рейсов в новый аэропорт Стамбула начнется 5 апреля
  • КНБ задержал полицейского при получении взятки в Туркестанской области
  • Сотрудник предприятия "Навоиазот" найден повешенным на рабочем месте
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×