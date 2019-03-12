Президент Узбекистана посетит ОАЭ в конце марта

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 12 марта в рамках визита делегации деловых кругов ОАЭ во главе с министром экономики Султаном бин Саидом Аль-Мансурий состоялось третье заседание узбекско-эмиратской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, сообщает Kun.uz.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями о текущем положении двустороннего сотрудничества, отметили потенциальные точки роста в развитии стратегического партнёрства между Узбекистаном и ОАЭ и подтвердили свои намерения в рамках подписанных соглашений по итогам узбекско-эмиратского бизнес-форума в октябре 2018 года.

«Я очень благодарен за гостеприимство. Мы ждем с нетерпением визит президента Узбекистана в ОАЭ, который состоится 25 числа этого месяца», - сказал министр экономики Объединённых Арабских Эмиратов Султан бин Саид Ал Мансурий.

Кроме этого, одним из ключевых вопросов заседания стало обсуждение дальнейших шагов по расширению инвестиций и формирование инвестиционного портфеля совместной инвестиционной компании с уставным капиталом 1 млрд долларов, учредителями которой выступают Абу-Дабийский фонд развития и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.