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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Подарки на 8 марта в Туркменистане получила половина проживающих в стране женщин

CA-NEWS (TM) -  Подарки от имени президента в размере 60 манатов на 8 марта получили около 1.247.000 (данные округлены) женщин и девочек, сообщают «Хроники Туркменистана».

55 тысяч из них – это девочки из детсадов; 525 тысяч – школьницы; 300 тысяч – женщины, получающие пособия на детей до 3 лет; 195 тысяч – пенсионерки и инвалиды; 12 тысяч – студентки и еще 160 тысяч женщин, занятых в различных сферах.

Девочки, которые не ходят в садик и безработные женщины (не имеющие детей до 3-лет) подарков не получают.

Согласно полученным ХТ данным последней переписи населения, в 2012 году жив стране насчитывалось менее пяти миллионов жителей – 4.751.120 человек, из которых 2.418.115 или 50,9% женщины.

Напомним, что С 2019 года туркменским женщинам увеличили сумму подарка на 8 марта на 20 манатов. Если ранее дарили по 40 манатов, то теперь будут дарить по 60.

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