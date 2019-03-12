Монголия и Япония подписали соглашение о реализации проекта в области охраны окружающей среды

CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар и посол Японии в Монголии Такаока Масато подписали генеральное соглашение о реализации проекта в области охраны окружающей среды на безвозмездных средствах в размере $1.8 млн. Церемония подписания состоялась сегодня, 12 марта в Минфине, сообщает Montsame.



Посол Такаока Масато отметил, что Монголия и Япония продолжают все больше укреплять отношения стратегического партнерства, и сообщил, что на этот раз в рамках проекта будут осуществлены работы по защите уникальной природы и экологии Монголии, проведены научные исследования в этой области и будет предоставлено необходимое оборудование.

По словам министра, с момента демократических преобразований, Япония предоставила Монголии кредиты и финансовую помощь на общую сумму 2.8 млрд.долларов США и непроектные кредиты на более 100 млн.долларов.

«Средства безвозмездной помощи Японии будут потрачены на развитие водных ресурсов страны. В связи с этим, эксперты из Японского агентства международного сотрудничества посетят Монголию и решат, на какие именно работы будут направлены эти средства», - отметил министр финансов Монголии.