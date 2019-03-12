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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В КНДР по-прежнему действует система тотальной слежки за простыми гражданами, - ООН

CA-NEWS (CA) -  На сегодняшний день более 10 миллионов человек в Северной Корее или 43 процента населения страны испытывают дефицит продовольствия. Международные и односторонние санкции ведут к еще большим страданиям населения и подрывают усилия по оказанию гуманитарной помощи. Об этом на заседании Совета ООН по правам человека заявил Специальный докладчик по КНДР Томас Охеа Кинтана, передает служба новостей ООН.

Он отметил, что в последнее время международному сообществу удалось добиться некоторого прогресса в политической сфере и выразил надежду, что этот прорыв приведет к улучшению ситуации с правами человека в стране. А пока в КНДР по-прежнему действует система тотальной слежки за простыми гражданами. Люди живут в атмосфере страха – любой из них может оказаться в одном из трудовых лагерей для политзаключенных, говорится на официальном сайте ООН.

Представитель ООН призвал Пхеньян допустить в эти лагеря международных наблюдателей, а также стать членом Международной организации труда (МОТ) и выполнять все основные международные трудовые нормы.

Специальный докладчик напомнил, что власти Северной Кореи по-прежнему ограничивают свободу прессы и свободу передвижения. «Ограничение основных свобод и тотальная слежка за населением достигли таких масштабов, что сегодня мы можем сказать о том, что вся страна – это одна большая тюрьма», - заявил эксперт.

Томас Охеа Кинтана призвал Пхеньян к более активному диалогу с международными институтами в сфере прав человека и вновь обратился с просьбой дать добро на его визит в страну. Нынешний доклад эксперт подготовил по результатам визитов в соседние страны.

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