Канадская компания намерена освоить три месторождения золота в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Канадская золотодобывающая B2Gold изучит три перспективные площади в Навоийской области Узбекистана.

По данным министерства иностранных дел Узбекистана, делегация во главе с председателем Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Бобиром Исламовым приняла участие в международной горной выставке в Торонто, организованной Ассоциацией горняков и геологоразведчиков Канады.

Объем инвестиций канадской компании на первом этапе составит два миллиона долларов. А при успешной реализации проекта B2Gold готова многократно повысить объем инвестиций и приступить к добыче, отметили в МИД Узбекистана.

Ранее Госкомгео сообщал, что прирост запасов золота в Узбекистане в 2020-2024 годах может составить 474 тонны.