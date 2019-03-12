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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Канадская компания намерена освоить три месторождения золота в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Канадская золотодобывающая B2Gold изучит три перспективные площади в Навоийской области Узбекистана.

По данным министерства иностранных дел Узбекистана, делегация во главе с председателем Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Бобиром Исламовым приняла участие в международной горной выставке в Торонто, организованной Ассоциацией горняков и геологоразведчиков Канады.

Объем инвестиций канадской компании на первом этапе составит два миллиона долларов. А при успешной реализации проекта B2Gold готова многократно повысить объем инвестиций и приступить к добыче, отметили в МИД Узбекистана.

Ранее Госкомгео сообщал, что прирост запасов золота в Узбекистане в 2020-2024 годах может составить 474 тонны.

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