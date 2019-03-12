США закрывают посольство в Венесуэле и отзывают дипломатов

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы вывезут весь оставшийся персонал из посольства в Каракасе. Решение стало "отражением ухудшения ситуации в Венесуэле". Помпео кроме того добавил, что присутствие в стране американских дипломатов стало ограничением для действий США, передает Би-би-си.



Как именно работа диппредставительства США в Венесуэле создало препятствия для внешней политики Вашингтона, Помпео не уточнил.

"Соединенные Штаты выведут весь оставшийся персонал США из посольства США в Каракасе, Венесуэла, на этой неделе", - говорится в заявлении госсекретаря. Госдепартамент опубликовал его в ночь на вторник по североамериканскому восточному времени.

В заявлении Помпео также напомнил о решении США от 24 января о выводе служащих и сокращении штата посольства до минимума. Тогда Госдепартамент распорядился отозвать сотрудников, не отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации, а также членов их семей из посольства США в Каракасе. В американском внешнеполитическом ведомстве поясняли, что предпринимают такой шаг, "исходя из оценки ситуации с безопасностью в Венесуэле", но заверили, что у Вашингтона "нет планов закрывать свое дипломатическое представительство".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося в стране кризиса провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Так же поступили многие страны Латинской Америки и часть американских союзников в Европе.