В Таджикистане хотят ввести налог на Google

CA-NEWS (TJ) - Зарубежные компании, которые предоставляют гражданам Таджикистана электронные услуги, должны облагаться налогом. Так считают разработчики законопроекта, который в скором времени будет представлен в правительство.

В случае одобрения законопроекта, иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент, в частности Google, должны предоставлять в налоговые органы страны отчеты и выплачивать НДС.

Завкибек Шодиён, представитель Налогового комитета Таджикистана, сказал 11 марта журналистам, что проект закона подготовлен Министерством финансов и в настоящее время проходит процедуру согласования с соответствующими госструктурами, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство.