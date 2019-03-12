В Таджикистане хотят ввести налог на Google
- Таджикистан, общество
- 14:09, 12 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Зарубежные компании, которые предоставляют гражданам Таджикистана электронные услуги, должны облагаться налогом. Так считают разработчики законопроекта, который в скором времени будет представлен в правительство.
В случае одобрения законопроекта, иностранные компании, продающие на территории Таджикистана электронный контент, в частности Google, должны предоставлять в налоговые органы страны отчеты и выплачивать НДС.
Завкибек Шодиён, представитель Налогового комитета Таджикистана, сказал 11 марта журналистам, что проект закона подготовлен Министерством финансов и в настоящее время проходит процедуру согласования с соответствующими госструктурами, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство.