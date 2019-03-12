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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый самолет, купленный Узбекистаном за $100 миллионов, доставлен в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  11 марта текущего года парк Национальной авиакомпании Узбекистана пополнился первым высокоэкономичным самолетом Airbus A320neo, оснащённым Wi-fi.

Новый самолет, доставленный из Гамбурга, рассчитан на перевозку 150 пассажиров. A320neo отличается от своих предшественников тем, что способен экономить до 20% топлива и имеет дальность полета до 5000 км.

По сообщению Uzbekistan Airways, контракт на поставку двух самолетов Airbus A320neo был заключен в 2017 году, в рамках стратегии развития и программы модернизации и унификации авиапарка НАК. Поставка второго самолета ожидается в начале апреля. В октябре-ноябре 2020 года планируется приобрести третий Airbus A320.

Кроме того, планируется доставка двух авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner с апреля по июнь этого года.

Напомним, 24 декабря 2018 года сообщалось о том, что самолет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью 200 миллионов долларов, принадлежащий Национальной авиакомпании Узбекистана, за два года эксплуатации вышел из строя.

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