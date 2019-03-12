Десятки мигрантов из Узбекистана и Таджикистана задержаны на двух рынках Москвы

CA-NEWS (UZ) - Специальные силы полиции и миграционные службы Москвы провели широкомасштабный рейд на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

Как сообщает ТАСС, "задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений".

По данным российских агентств, около 5 часов утра 11 марта на рынки прибыли около сотни автобусов с представителями полиции и миграционных служб. Полиция окружила рынок и не пропускала в него людей.

По сообщению таджикского агентства "Ахбор", основной целью полицейского рейда было задержание руководителей рынка, подозреваемых в отмывании большой суммы денег. Среди задержанных есть глава турецкой компании Skor Lodjistik Курт Улмуш.

Сотрудники полиции и миграционной службы, кроме руководителей рынка, также задержали обычных мигрантов.

Некоторые СМИ сообщили, что эти облавы провели после массовых беспорядков среди трудовых мигрантов в московском районе Марьино 8 марта. Во время массовых драк были трое человека получили огнестрельные ранения.