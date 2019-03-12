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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначили первого вице-министра национальной экономики

CA-NEWS (KZ) -  Мадина Абылкасымова назначена первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

Постановлением правительства РК Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена на должность первого вице-министра национальной экономики РК", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Абылкасымова родилась в 1978 году. Окончила Казахскую Государственную Академию Управления по специальности "Международные экономические отношения", Колумбийский университет с присвоением степени Магистра международных отношений по специальности "Управление экономической политикой", Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени Магистра государственного управления.

С 1999 года по 2001 год работала главным специалистом Агентства РК по стратегическому планированию.

С 2003 года по 2004 год являлась главным специалистом, начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2004 года по 2006 год - директор департамента анализа государственной политики АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2006 года по 2008 год работала в должности заместителя заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С 2008 года по 2011 год - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации президента РК.

С 2011 года по 2013 год являлась вице-министром экономического развития и торговли РК.

С 2012 года - заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке.

С 2013 года по 2014 год - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.

С 2014 года по 2018 год - вице-министр национальной экономики РК.

С февраля 2018 года по февраль 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, сегодня в правительстве РК произведен ряд кадровых изменений. Асет Иргалиев назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Кроме того, Арман Евниев освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства и Берик Бейсенгалиев от должности вице-министра сельского хозяйства согласно поданным заявлениям.

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