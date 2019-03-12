В Дашогузе будет построен новый район

CA-NEWS (TM) - 11 марта хяким Дашогузского велаята Маммет Байрамгулыев представил на рассмотрение президента Гурбангулы Бердымухамедова намеченные к строительству проекты жилого комплекса, сообщает госинформагентство ТДХ.

На занимаемой новым районом площади в 71 гектар будут построены четырехэтажные дома для 1496 семей, средняя школа, детский сад, Центр здоровья магазины и Дом быта.

Во время обсуждения строительства также присутствовал курирующий Дашогузский велаят вице-премьер Гочмырат Мырадов, которому президент дал поручение обеспечить высокое качество строительства.

Напомним, что в середине февраля стало известно, что в Дашогузе построят больницу и онкологическую клинику. Больница будет рассчитана на 450 мест, а клиника – на 150.