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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с 2022 года будет внедрена система Tax Free

CA-NEWS (KZ) -  В аэропортах Астаны, Алматы и Шымкента в 2022 году планируют внедрить Tax Free – систему возврата налога на добавленную стоимость с покупки (налог НДС) для иностранных граждан, сообщает bnews.kz.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что внедрять Tax Free в Казахстане будут по опыту стран Евросоюза, Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ – России, Беларуси, Грузии.

"Благодаря такой мере многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но и потоки шопинг-туристов. Возмещение будет осуществляться из республиканского бюджета только в крупных аэропортах (Астана, Алматы и Шымкент) с привлечением таких операторов, как как PremierTaxFree, GlobalBlue, InnovaTaxfree", – рассказал глава ведомства.

Tax Free – одна из мер, которые предусмотрены в госпрограмме развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, которую готовятся принять в Казахстане. Программа должна в четыре раза увеличить поток туристов в Казахстан.

Для снижения бюджетной нагрузки планируется введении туристического взноса для иностранных граждан. Туристический взнос (Bed Tax) составит 2-4 доллара за одну ночь. Эта мера начнёт действовать по всему Казахстану с момента принятия госпрограммы.

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