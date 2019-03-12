Власти Японии ищут способы утилизации зараженной после атомной аварии почвы

CA-NEWS (CA) - После аварии на атомной электростанции в Японии в 2011 году все усилия по очистке территории были направлены на префектуру Фукусима. Между тем соседние префектуры также пострадали, в частности, была заражена почва, сообщает NHK.



Правительство Японии как можно скорее планирует выпустить руководство по ликвидации зараженной почвы.

Почва была собрана и складирована в тысячах мест в соседних префектурах. Многие места временного хранения этой почвы находятся в жилых районах, в том числе в парках.

Министерство по делам окружающей среды Японии с прошлой осени начало проводить тесты на безопасность при утилизации почвы.

Министерство планирует рассмотреть возможность утилизации этой почвы при строительстве объектов инфраструктуры. Это позволит сократить объемы зараженного материала.