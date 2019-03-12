В Туркменистане обсуждают Соглашение о сотрудничестве в проведении поисково-спасательных работ на Каспии

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CA-NEWS (KZ) - Сотрудники столичного Управления по противодействию наркопреступности при поддержке жителей города задержали молодых людей, причастных к рекламе синтетических наркотиков на интернет-сайтах, передает Zakon.kz.

- При содействии и поддержке, проявлении нетерпимости общественности к фактам распространения наркотиков на территории города Астаны полицейскими задержаны двое граждан: гр. "А" 1998 г.р., и житель Жамбылской области гр. "Б" 1997 г.р., причастные к распространению рекламы интернет-сайтов, имеющих отношение к сбыту и вовлечению потребления наркотиков, - сообщили в Департаменте полиции Астаны.

Как отмечается, задержанные привлечены к административной ответственности.

C начала года полицейскими выявлена и направлена информация к блокированию более 100 подобных сайтов.

Департамент полиции города Астаны просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности: 71-63-93, 71-62-60, либо 102.