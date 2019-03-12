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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил выговоры областным чиновникам за ненадлежащий уход за пшеницей

CA-NEWS (TM) -  На видеоселектрном совещании 1 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство тем, что в некоторых этрапах, особенно в Каахкинском и Бахерденском, своевременно не выполняются агротехнические мероприятия по уходу за пшеницей, сообщает госинформагентство ТДХ.

В связи с этим за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей глава государства объявил выговоры хякиму Каахкинского этрапа Какамырату Куртову и заместителю хякима Каахкинского этрапа Арману Гурбанову, а также заместителю хякима Бахерденского этрапа Айдогды Нургелдиеву. Президент потребовал принять меры по исправлению допущенных недостатков, отметив, что следует тщательно подходить к вопросам начала и проведения посевной.

Выговоры прозвучали во время отчета хякима Ахалского велаята Шохрата Амангелдиева, который докладывал о положении дел в регионе.

За упущения во время проведения агротехнических мероприятий выговоры также получили хяким Марыйского этрапа Агамырад Алламырадов и заместитель хякима этого этрапа Бегенчмухаммет Атаев.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей президент объявил выговоры хякиму этрапа Довлетли Лебапского велаята Батыру Гылыджову и заместителю хякима данного этрапа Астангулы Овлягулыеву.

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