Дочь Гульнары Каримовой в интервью британской The Guardian рассказала о самоубийстве помощницы мамы

CA-NEWS (UZ) - Милицейские рейды, судебное разбирательство и помощница, покончившая с собой, выпив уксус: 20-летняя дочь Гульнары Каримовой представила новые подробности из жизни ее матери, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, пишет 12 марта The Guardian.

Дочь Гульнары Иман, которая большую часть последних пяти лет фактически находится в заложниках узбекских властей вместе со своей матерью, впервые выступила публично в интервью Guardian.

Ее показания дают новое понимание саги о Гульнаре, а также поднимают тревожные вопросы о действиях нынешних узбекских властей во главе с новым президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Иман Каримова также предоставила видеозапись, по-видимому, снятую на прошлой неделе в ташкентской квартире, где ее мать находилась под домашним арестом, на которой запечатлено, как охранники тащат бывшую светскую львицу через дверь. Узбекские власти заявляют, что ее перевели в колонию за нарушение требований домашнего ареста.

Образ растрепанной Каримовой, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не похож на ее жизнь несколько лет назад, когда она снималась в дорогих музыкальных клипах и выпустила собственную линию парфюмерии, организовывала показы мод в Ташкенте, приглашала западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье.

На прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором она обвиняется в получении взяток от международных телекоммуникационных компаний в размере 865 млн долларов в обмен на лицензии. Она также была объектом швейцарских и шведских антикоррупционных расследований.

В то время как миллионы узбеков работали на строительных площадках в России, чтобы заработать деньги, чтобы прокормить свои семьи, две дочери Каримова жили роскошно, живя между Узбекистаном и западом.

Иман Каримова сказала, что, когда они приехала в Ташкент на каникулы в начале 2014 года, когда ей было 15 лет, во время учёбы в британской частной школе, люди в черной одежде спустились на веревках на балкон ташкентской квартиры, где она находилась со своей матерью. Друзья, которые были в гостях, были вывезены, мужчины забрали всю электронику и документы.

«Вскоре после этого наши телохранители получили другие инструкции, - сказала Иман. Теперь они стали тюремщиками, а не защитниками. Моя мама пыталась дозвониться до дедушки по телефону, но она не смогла». Гульнара больше никогда не видела своего отца.

Это было начало испытания, которое будет продолжаться в течение нескольких лет. В течение следующих полутора лет Иман и Гульнара жили в особняке за пределами Ташкента вместе с двумя сотрудниками Гульнары. Одна из них, женщина в возрасте 30 лет по имени Валентина, пожаловалась Иман, что ей не разрешили навестить своих детей, и сказала, что ее семье угрожали. Однажды утром Иман увидела, как ее увозят на носилках врачи. Позже семья Валентина рассказала Иман, что женщина от отчаяния выпила уксус и умерла.

Публичного подтверждения того, что случилось с первой дочерью Узбекистана, не было, пока Генпрокуратура Узбекистана не объявили в 2017 году, что она была приговорена к пяти годам домашнего ареста еще в 2015 году.

На самом деле, как рассказала Иман, это «судебное дело» состоялось в доме, где содержались она и Гульнара. Она рассказала, как однажды в августе 2015 года в резиденцию прибыла колонна автомобилей с судьей, прокурорами и назначенным правительством адвокатом, которая так нервничала, что ее трясло. Она сказала, что процесс длился несколько часов и проходил на кухне.

Вскоре после вынесения приговора Иман была переведена в правительственный пансионат под Ташкентом, где она была заперта и изолирована от мира. Время от времени ей приходилось навещать свою мать, чей дом был оборудован металлическими решетками во внутренних коридорах, так что она была ограничена одной комнатой.

Позже узбекские власти разрешили ей выезжать, и после нескольких лет утраченного образования, Иман вновь поехала в Лондон. Она и ее брат Ислам Каримов-младший просят узбекские власти освободить их мать. По их словам, у нее серьезные проблемы со здоровьем, ей нужно сделать две операции, но ей не дают доступа к врачам. Ее перевод в тюрьму на прошлой неделе побудил их выступить публично.

26-летний Ислам Каримов-младший признал, что его мать обвиняется в тяжких преступлениях. «Да, она должна предстать перед судом в Швейцарии, да, она должна пройти через правовую систему, но то, что с ней сейчас происходит, - это полное разрушение ее как личности и матери», - сказал он Guardian.

По мнению Ислама Каримова-младшего, новые власти боятся, что Каримова может раскрыть экономические преступления многих нынешних представителей элиты, совершенных в эпоху Каримова. «Так много всего выйдет, и все они связаны», - сказал он.