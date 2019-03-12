В Таджикистане решили снизить налоговую нагрузку

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане соответствующим министерствам и ведомствам поручено проанализировать действующее налогообложение и направить правительству предложения относительно снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, сообщил начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета при правительстве РТ Завкибек Шодиён 12 марта на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, данное поручение является одним из пунктов плана мероприятий по реализации инициативы руководства страны «300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», передает Азия Плюс.

Деловые круги говорят, что в условиях существующей в Таджикистане налоговой нагрузки, бизнес обречен на провал, если это, конечно, полностью легальный бизнес.

«Поэтому многие уже сворачивают здесь свой бизнес и переносят в соседние страны, где существуют более благоприятные условия», - сказал «АП» бизнесмен на условиях анонимности.

По его словам, те предприниматели, которые, всё же, продолжают работать в республике, вынуждены скрывать большую часть своего дохода, чтобы как-то выживать в условиях непосильных налогов.

В результате, сказал бизнесмен, бюджет страны лишается определенных налоговых поступлений.

Он добавил, что облегчение налогового бремени будет способствовать резкому увеличению численности предпринимателей, и, соответственно, росту доходов бюджета.

Снизить налоговые ставки властям Таджикистана ранее неоднократно советовали некоторые международные финансовые организации.

Для сравнения с соседними странами: налоговая нагрузка в Кыргызстане равна 29%, в Казахстане - 29,4%, в Узбекистане – 32,1%, а в России – 46,3%.

Более высокая налоговая ставка, чем в Таджикистане авторами исследования зафиксирована только в восьми странах мира: Коморские острова – 219,6%, Аргентина – 106%, Эритрея – 83,7%, Боливия – 83,7%, Экваториальная Гвинея – 79,4%, Центрально-Африканская Республика – 73,3%, Колумбия - 71,9%, Афганистан – 71,4%.