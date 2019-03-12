Президент Таджикистана встретился с главой миссии МВФ
- Таджикистан, политика
- 17:34, 12 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня, 12 марта в Душанбе с главой миссии Международного валютного фонда по Таджикистану Падамжа Хандевал.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи были обсуждены перспективы двухстороннего финансового сотрудничества, в частности по реализации будущей Программы между правительством РТ и МВФ в рамках Механизма широкого кредитования.