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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана встретился с главой миссии МВФ

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня, 12 марта в Душанбе с главой миссии Международного валютного фонда по Таджикистану Падамжа Хандевал.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи были обсуждены перспективы двухстороннего финансового сотрудничества, в частности по реализации будущей Программы между правительством РТ и МВФ в рамках Механизма широкого кредитования.

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