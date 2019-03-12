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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане вырастет размер соцвыплаты по потере кормильца

CA-NEWS (KZ) -  Для повышения социальной защищенности семей, оставшимся без кормильца, предлагается повысить размеры социальных выплат через изменение коэффициентов количества иждивенцев. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передаёт BNews.kz.

Так, коэффициент количества иждивенцев в случае потери кормильца - участника системы:

1) при одном иждивенце предлагается повысить с 40% до 50%;

2) при двух с 50% до 65%;

3) при трех с 60% до 80%;

4) при четырех и более иждивенцах с 80% до 100%.

В целом, как отметила Жакупова, рост каждого коэффициента составляет порядка 25% от прежней величины.

"Таким образом, на конкретном примере можно увидеть, как вырастет размер социальной выплаты по потере кормильца при пересмотре коэффициента стажа участия и коэффициента количества иждивенцев. В случае потери кормильца - участника системы со стажем участия в системе 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, семье из одного иждивенца размер выплаты при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30% выше размера выплаты при действующих параметрах (18 390 тенге)", - пояснила вице-министр на презентации законопроекта об обязательном социальном страховании в Мажилисе.

С учетом государственного социального пособия по потере кормильца, общая сумма выплаты вырастет с 43 910 тенге до 49 448 тенге.

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