ВОЗ разработала новую стратегию борьбы с гриппом

CA-NEWS (CA) - Каждый год гриппом заболевают около одного миллиарда человек. У 3 - 5 миллионов заболевание протекает в тяжелой форме. Сегодня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали грипп реальной угрозой пандемии глобального масштаба и представили новую стратегию по профилактике и лечению этого опасного вируса. Она рассчитана на период до 2030 года, говорится на официальном сайте ООН.



Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что сегодня вопрос состоит не в том, будет пандемия гриппа или нет, а в том, когда она начнется.

«Угроза пандемии гриппа существует всегда», - заявил глава ВОЗ. Он предупредил, что существует также риск передачи вируса гриппа от животного к человеку. Опасность пандемий, по мнению Тедроса Гебрейесуса, - вполне реальна.

Каждый год от гриппа умирают от 290 тысяч до 650 тысяч человек. Глобализация, урбанизация и массовые перемещения населения могут привести к тому, что следующая пандемия будет распространяться гораздо быстрее.

11-летняя Стратегия предусматривает разработку эффективных национальных программ и направлена на достижение трех целей: сокращение числа случаев сезонного гриппа, минимизацию опасности передачи вируса от животного к человеку и смягчение последствий возможной пандемии.

В ВОЗ напомнили о вспышке вируса гриппа на Мадагаскаре в 2002 году. Тогда умерло 2,5 процента заболевших. До этого самой страшной вспышкой гриппа была пандемия 1918 -1919 годов.

Глава ВОЗ призвал проявлять бдительность и выделять необходимые ресурсы на борьбу с гриппом, ведь последствия эпидемии обойдутся гораздо дороже.

Для реализации новой Стратегии необходимо примерно 4,5 миллиарда долларов ежегодно - это менее одного процента от того, что потребуется для финансирования ответных мер в случае вспышки пандемии средней тяжести.

«Серьезная пандемия может привести к миллионам смертей во всем мире, масштабным социальным и экономическим последствиям для пострадавших стран и общин, в том числе связанным с сокращением производительности и большими экономическими расходами», - предупредили в ВОЗ. Эксперты Организации напомнили, что вакцинация - самый эффективный инструмент борьбы с гриппом.