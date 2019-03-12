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  12 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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75,5% монгольского экспорта в феврале составили минеральные продукты

CA-NEWS (MNG) -  По данным на февраль 2019 года 75,5% экспорта или 826,2 млн. долларов составили минеральные продукты. Как сообщило Главное таможенное управление, экспорт драгоценных и полудрагоценных камней, благородных металлов и украшений составил 17,9% или 195,9 млн. долларов, передает Монголия Сейчас.

100 процентов нефти, железной руды, медного и цинкового концентратов и 97,9% каменного угля экспортированы в КНР, 67 процентов шпата – в Китай и 31,9% — в Россию.

Празднование Нового года по-восточному календарю в феврале оказало влияние на соответствующее снижение объёмов экспорта минеральных продуктов в КНР.

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