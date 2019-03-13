Мигрантку из Таджикистана, избитую в супермаркете, намерены депортировать из России

CA-NEWS (TJ) - Гражданка Таджикистана Хафизахон Бутаева, которая заявила в полицию и прокуратуру о жестоком избиении в супермаркете «Магнит» в городе Щелково Московской области, может быть депортирована из России. «Ты мигрантка, ты не имеешь право жаловаться», заявили ей в местном отделении полиции.

Конфликт с работниками супермаркета «Магнита» начался с того, что летом прошлого года 39-летняя Хафизахон Бутаева вернула проданный ей просроченный йогурт. Недовольную покупательницу запомнили. Вечером 3 марта в ходе очередной словесной перепалки продавщица супермаркета обвинила Хафизахон Бутаевой в краже и так ее избила, что проломила череп и чуть не лишила зрения.

«Сотрудники милиции меня уговаривали не жаловаться на продавщицу. Они открыто заявили: «Ты мигрантка, ты не имеешь право жаловаться». Потом посоветовали – «Если спросят, скажи, что неудачно упала», - сказала Хафизахон Бутаева.

Женщина обратилась в прокуратуру Щелковского района, там ей посоветовали зайти в травмпункт или бюро судебно-медицинской экспертизы для снятия побоев. «5 марта я поехала в больницу для снятия побоев. Там меня задержали сотрудники милиции, которые увезли сначала в отделение милиции, а потом в суд. В суде быстро приняли решение о моей депортации из России. Я заявила, что уже четыре года нахожусь в России и у меня все документы в порядке. Но меня никто не слушал», - говорит мигрантка.

​Хафизахон Бутаева обжаловала решение суда и обратилась в посольство Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в Москве. В уполномоченных органах подтвердили, что получили заявление Хафизахон Бутаевой.

Пострадавшая Хафизахон Бутаева, мать двоих детей, до инцидента работала на кондитерском предприятии в городе Щелково. «Если решение суда о моей депортации не будет пересмотрено, я лишусь единственного источника дохода», - говорит Бутаева.