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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При пожаре в роддоме Актобе эвакуировали около 500 человек

CA-NEWS (KZ) -  Пожар произошел 12 марта в областном перинатальном центре Актобе, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС, в подвальном помещении загорелся матрас.

- В 10.23 в подвале четырехэтажного здания загорелся матрас на площади 5 квадратных метров. Пожар был локализирован в 10.40 и ликвидирован через 3 минуты. Было спасено 175 человек, из них 78 рожениц и 97 детей. Эвакуировано 316 работников. Причина пожара устанавливается, - отметили в пресс-службе.

По словам сотрудников перинатального центра, во время пожара в родильном зале находились семь рожениц.

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