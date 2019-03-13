При пожаре в роддоме Актобе эвакуировали около 500 человек

CA-NEWS (KZ) - Пожар произошел 12 марта в областном перинатальном центре Актобе, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС, в подвальном помещении загорелся матрас.

- В 10.23 в подвале четырехэтажного здания загорелся матрас на площади 5 квадратных метров. Пожар был локализирован в 10.40 и ликвидирован через 3 минуты. Было спасено 175 человек, из них 78 рожениц и 97 детей. Эвакуировано 316 работников. Причина пожара устанавливается, - отметили в пресс-службе.

По словам сотрудников перинатального центра, во время пожара в родильном зале находились семь рожениц.