РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Хоким района в Хорезме сломал стул об голову молодого фермера

CA-NEWS (UZ) -  Глава Гурланского района Хорезмской области Алишер Салаев в зале хокимията 11 марта оскорбил 22-летнего Дилшода Дустметова, который пришел на собрание вместо своего отца и ударил его стулом по голове.

Как рассказали очевидцы, районный прокурор и начальник районного отдела милиции, присутствующие на собрании, наблюдали, как оскорбляли 12 фермеров, выстроенных на сцене зала и как избивали ещё одного молодого фермера.

Один из фермеров, принявший участие в собрании, состоявшемся 11 марта в хокимияте Гурланского района, представил аудиозапись с оскорблениями главы района.

В записи слышен голос местного главы района Алишера Салаева, который кроет фермеров матом:

После оскорблений слышно, как глава района кричит «твою м... » и звук удара.

По словам одного из участников собрания, хоким района Алишер Салаев оскорбил и избил 22-летнего сына Дилшода Досметова, который пришёл вместо своего отца, фермера Шухрата Досметова.

"Алишер Салаев, глава района бросил стул. на котором сидел в голову Дилшода. Тот закрыл лицо руками. Стул так сильно ударился об него, что одна его ножка сломалась", - рассказала фермер.

По словам собеседника, районный прокурор и начальник отдела внутренних дел наблюдали за бесчинством и оскорблениями хокима.

Сам глава района Алишер Салаев отрицает, что оскорблял и бил фермера. "Кого я обидел и кого я оскорбил, кто вам такое сказал?", - отметил хоким и после того, как прослушал аудиозапись со своими оскорблениями, бросил трубку.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область
  • Президент Узбекистана подписал постановление по развитию семейного предпринимательства
  • Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2019 год
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×