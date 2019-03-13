Хоким района в Хорезме сломал стул об голову молодого фермера

CA-NEWS (UZ) - Глава Гурланского района Хорезмской области Алишер Салаев в зале хокимията 11 марта оскорбил 22-летнего Дилшода Дустметова, который пришел на собрание вместо своего отца и ударил его стулом по голове.

Как рассказали очевидцы, районный прокурор и начальник районного отдела милиции, присутствующие на собрании, наблюдали, как оскорбляли 12 фермеров, выстроенных на сцене зала и как избивали ещё одного молодого фермера.

Один из фермеров, принявший участие в собрании, состоявшемся 11 марта в хокимияте Гурланского района, представил аудиозапись с оскорблениями главы района.

В записи слышен голос местного главы района Алишера Салаева, который кроет фермеров матом:

После оскорблений слышно, как глава района кричит «твою м... » и звук удара.

По словам одного из участников собрания, хоким района Алишер Салаев оскорбил и избил 22-летнего сына Дилшода Досметова, который пришёл вместо своего отца, фермера Шухрата Досметова.

"Алишер Салаев, глава района бросил стул. на котором сидел в голову Дилшода. Тот закрыл лицо руками. Стул так сильно ударился об него, что одна его ножка сломалась", - рассказала фермер.

По словам собеседника, районный прокурор и начальник отдела внутренних дел наблюдали за бесчинством и оскорблениями хокима.

Сам глава района Алишер Салаев отрицает, что оскорблял и бил фермера. "Кого я обидел и кого я оскорбил, кто вам такое сказал?", - отметил хоким и после того, как прослушал аудиозапись со своими оскорблениями, бросил трубку.