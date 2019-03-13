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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центр исламской цивилизации Узбекистана поможет расширению узбекско-иранских отношений

CA-NEWS (UZ) -  11 марта в своем выступлении министр культуры и исламского руководства Ирана Сейед Аббас Салехи заявил, что «Центр исламской цивилизации Узбекистана предоставит новые возможности для сотрудничества между Ираном и Узбекистаном», сообщает иранское издание ИРНА.

В этот день состоялась встреча иранского министра с руководителем Центра исламской цивилизации Узбекистана Шоазимом Мунаваровым.

В ходе встречи, ссылаясь на культурные и художественные общности двух стран, Мунаваров подчеркнул необходимость развития сотрудничества в различных областях таких как кинематография, музыка, издание книг и рукописей.

«Центр стремится сохранить работы ученых и моя страна готова к обмену художественными и культурными произведениями», добавил руководитель центра.

При этом Мунаваров, подчеркнул, что необходимость диалога между элитами двух стран могут касаться путей противодействия терроризму и экстремистским взглядам, а также защите глобального мира.

“Наша страна в настоящее время проводит открытую политику на международной арене, особенно с соседними государствами", - сказал он.

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