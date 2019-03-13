Государственные СМИ Туркменистана призывают граждан к гуманному отношению к животным

CA-NEWS (TM) - На фоне сообщений туркменских зоозащитников и независимых медиа изданий о массовом истреблении собак и кошек на улицах столицы Ашхабада, государственные и полуофициальные медиа источники Туркменистана начали публиковать сообщения об отдельных случаях жестокого обращения с бездомными животными в стране, а также гуманном отношении к ним со стороны государства и некоторых граждан, передает Радио Азатлык.



Власти туркменской столицы с начала года осуществляют ежедневный отлов собак и кошек. До этого бездомных животных массово отлавливали накануне государственных праздников и престижных спортивных событий.

Полуофициальное издание "Ориент" сообщает, что бездомные животные - "жертвы обстоятельств, которые вольно или невольно создают люди".

"Конечно, свою собаку или кошку никто мучить или морить голодом не будет. Как правило, свое раздражение люди выплескивают на бездомных животных, которые в поисках пропитания, собираются у мусорных ящиков, и, ведя бродячий образ жизни, представляют для людей определенную опасность", - сообщает издание.

В публикации государственного издания "Туркменистан Золотой век", рассказана история парализованной собаки, выброшенной хозяином с третьего этажа и попавшей из питомника для бездомных животных на попечение семьи.

"Информацию о парализованной собаке муж Айны Цай обнаружил в интернете. Бывший хозяин, будучи нетрезвым, выбросил ее с третьего этажа. На фотографии во взгляде этой бедолаги было такое отчаяние, что не давало покоя Дмитрию. Он поделился своими переживаниями с женой, и они решили навестить собаку в питомнике для бездомных животных", сообщает издание счастливую историю обретения животным дома.

Как сообщает издание "Ориент", проблема бездомных животных в стране является "вопросом из вопросов", для решения которого в Туркменистане было принято решение создать специализированную клинику для домашних питомцев и приют для бездомных животных.

"По сути, государство исправляет наши ошибки, нашу черствость, если хотите. Оно берет на себя ответственность за тех, кого мы приручили, и, к сожалению, забыли о своей ответственности за них", отмечает туркменское полуофициальное издание в своей публикации.

Внимание руководства страны к бездомным животным совпало с сообщениями Радио Азатлык о массовом отлове и случаях публичного убийства животных в Ашхабаде, а также жестоких условиях содержаниях в отведенных властями накопителях.

Отметим, что отлов беспризорных животных в столице Туркменистана осуществляется на основании распоряжения правительства, сотрудниками городских коммунальных служб, а также специальных служб, курсирующих по городу на спецтранспорте.

16 февраля президент страны объявил о планах по созданию в стране первой ветклиники и приюта для бездомных животных.

Вслед за этим, власти страны объявили о начале сбора пожертвований на обещанный государством приют, а активисты о планах городских властей по уничтожению существующего приемника для отловленных бездомных животных.

Вскоре после этого на кладбище в Чоганлы, расположенном в пригороде Ашхабада были уничтожены более десятка бездомных животных. По словам корреспондентов Азатлыка и зоозащитников из Ашхабада, это произошло 5 марта.

В настоящее время единственный приемник для бездомных животных находится на территории мусороперерабатывающего завода в местечке Чоганлы на окраине Ашхабада. По словам активистов, власти закрыли доступ в приемник добровольцев, осуществлявших уход за животными.

Власти Ашхабада сообщения о массовом отлове и жестоком обращении с бездомными животными официально не комментируют.

Законодательством Туркменистана не предусмотрены меры по привлечению к ответственности за жестокое обращение с животными.

Летом 2017 года власти Туркменистана сообщили о создании первого в Туркменистане приюта для животных. По словам активистов, отловленных животных вначале свозили в зоопарк города Ашхабада. Затем властями был выделен участок и организовано место для сбора животных вблизи поселка Гяверс, под Ашхабадом. По словам активистов, за животными не было ухода и большая часть умерла от голода.