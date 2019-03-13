В странах Центральной Азии Boeing 737 MAX, потерпевший крушение в Эфиопии, эксплуатируется в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане

CA-NEWS (CA) - Boeing 737 MAX – четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 состоялся 29 января 2016 года.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран.

В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

29 марта 2018 года первым оператором Boeing 737 MAX в постсоветских странах стала казахстанская авиакомпания SCAT airlines.

По состоянию на январь 2019 года, самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируют 46 авиакомпаний.

Из стран Центральной Азии данный Boeing используют Казахстан (SCAT Airlines), Таджикистан (Somon Air) и Туркменистан (Turkmenistan Airlines).

13 марта стало известно, что в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max 8 авиакомпании SCAT.

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Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing-737 сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт, заявил глава компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

MAX 8 — самый продаваемый самолет в истории Боинг. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру (начало 2019). Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения – крупнейшие авиакомпании мира.

Акции Boeing на открытии торгов на Нью-Йоркской бирже 11 марта обвалились почти на 11%, до $374,31 за бумагу. Это рекордное внутридневное падение для корпорации с 17 сентября 2011 года, первой торговой сессии после терактов 11 сентября, когда бумаги подешевели сразу на 13%, отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что от эксплуатации Boeing 737 MAX отказались минимум 27 авиакомпаний по всему миру. Среди них оказались China Southern Airlines, Norwegian Air, Iceland Air, Air China, Turkish Airlines, Shanghai Airlines, Lion Air, Oman Air, Ethiopian Airlines, Lucky Air, Royal Air Maroc, Garuda Indonesia, Российская авиакомпания S7 Airlines и другие.

12 марта агентство по авиационной безопасности ЕС (EASA) приостановило все полеты Boeing 737 Max в Европе после крушения самолета Ethiopian Airlines.