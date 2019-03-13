МВД Таджикистана презентовало образцы новой формы полиции

CA-NEWS (TJ) - В Национальной библиотеке Таджикистана 12 марта состоялось очередное заседание рабочей группы по реформе милиции.

Присутствующим были представлены образцы новой формы таджикской милиции.

Между тем, как ранее сообщил «АП» информированный источник в МВД республики, основным вопросом на заседании стал поиск доноров для переименования таджикской милиции в полицию.

«Выделенных государством бюджетных денег для переименования таджикской милиции в полицию, изготовления новой формы для стражей порядка не хватает. Ожидается, что по итогам заседания доноры выделят необходимые для этих целей финансовые средства», - отметил источник.

По его словам, образцы новой формы сотрудников органов внутренних дел уже готовы, но для их массового производства опять же не хватает денег.

В первую очередь, как ожидается, новой формой, где вместо привычного "Милитсия" появится слово "Политсия", будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе.

Осенью прошлого года МВД Таджикистана объявило о конкурсе на разработку дизайна форменной одежды и знаков различия сотрудников милиции.

Отмечалось, что элементы формы будут разработаны с учётом погодных условий различных регионов Таджикистана. Одежда сотрудников ДПС должна включать светоотражающие детали.

«Новая форменная одежда сотрудников милиции должна стать предметом гордости и уважения не только самих сотрудников органов внутренних дел, но и граждан страны», — отмечало тогда МВД.

Юбки и платья для женщин должны быть не выше колена. Женская обувь может быть на каблуке, но не выше 4,5 сантиметров.

По цветовой гамме новая форма должна быть представлена в белых, серых, темно-синих тонах.