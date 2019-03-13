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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Пётр Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об увольнении Юрия Савченко с должности посла Украины в Республике Узбекистан.

"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", - говорится в указе, обнародованном на сайте главы Украинского государства вечером, 12 марта. О причинах увольнения не сообщается.

65-летний Ю.Савченко занимал этот пост с декабря 2010 года.

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