Президент Пётр Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об увольнении Юрия Савченко с должности посла Украины в Республике Узбекистан.

"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", - говорится в указе, обнародованном на сайте главы Украинского государства вечером, 12 марта. О причинах увольнения не сообщается.

65-летний Ю.Савченко занимал этот пост с декабря 2010 года.