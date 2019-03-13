Казахстан временно приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX

CA-NEWS (KZ) - Комитет гражданской авиации МИИР Казахстана уведомляет, что с 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлено эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпания "Scat".



В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа.

После крушения воздушного судна Boeing 737 Max в Эфиопии, в результате которого погибли все 157 находившихся на борту человек, авиакомпании мира закрывают воздушное пространство для полетов самолетов этого типа.