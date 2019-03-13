РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан временно приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX

CA-NEWS (KZ) -  Комитет гражданской авиации МИИР Казахстана уведомляет, что с 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлено эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпания "Scat".

В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа.

После крушения воздушного судна Boeing 737 Max в Эфиопии, в результате которого погибли все 157 находившихся на борту человек, авиакомпании мира закрывают воздушное пространство для полетов самолетов этого типа.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Дашогузе будет построен новый район
  • Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2019 год
  • Власти Японии ищут способы утилизации зараженной после атомной аварии почвы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×