РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США закрывают все бюро службы иммиграции в 21 странах, в том числе по всей Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) -  Служба иммиграции и гражданства США (US Citizenship and Immigrations Services) готовится закрыть все свои бюро в 21 стране. Такие функции, как выдача семейных виз, усыновление (удочерение) и обработка запросов на предоставление американского гражданства, будут перераспределены между посольствами и консульствами Соединенных Штатов в соответствующих странах, сообщила 12 марта газета The Washington Post со ссылкой на внутренний циркуляр директора службы иммиграции и гражданства Фрэнсиса Сиссны.

Служба при согласии Госдепартамента закроет в предстоящие несколько месяцев свои бюро, чтобы "попытаться довести до максимума истощающиеся ресурсы ведомства". "Я считаю, что таким способом мы более удачно применим свои фонды для решения проблемы очередей [в бюро] на территории Соединенных Штатов и в лучшей степени распорядимся ресурсами Госдепартамента на местах", - написал глава службы. Он предупредил, что реализация решения сопряжена с "возникновением осложнений и замешательства" у сотрудников, передает ТАСС.

Служба иммиграции и гражданства США в начале февраля информировала о решении закрыть свое бюро в Москве 29 марта. Бюро в Афинах возьмет на себя вопросы, связанные с иммиграцией из РФ, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Штат Службы иммиграции и гражданства США насчитывает около 240 человек. Они работают как в США, так и в других странах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане с 2022 года будет внедрена система Tax Free
  • В Дашогузе будет построен новый район
  • Авиакомпания "Якутия" предложила выкупить в Узбекистане шесть Ил-114-100
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×