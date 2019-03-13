По числу женщин-министров среди стран постсоветского пространства лидируют Латвия, Молдова и Эстония

CA-NEWS (CA) - Число женщин-министров в мировом масштабе достигло абсолютного рекорда: каждый пятый министерский портфель теперь в женских руках - это на 2,4 процента выше, чем в 2017 году. Растет, правда более скромными темпами, и число женщин-депутатов. Сегодня их на процент больше, чем годом ранее – 24,3 процента. Постсоветские страны не попали в списки лидеров по этим показателям, говорится на официальном сайте ООН.

Межпарламентский союз (МПС) совместно с сотрудниками структуры «ООН-женщины» подготовил интерактивную карту, отражающую число женщин на руководящих постах в государствах. Ее представили 12 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где в эти дни проходит ежегодное заседание Комиссии по положению женщин.

По имеющимся данным, выросло - правда, всего на полпроцента, – и число женщин-спикеров парламентов. А вот среди первых лиц государств женщин стало меньше: этот показатель снизился с 7,2 процентов в 2017 году до 6,6 процентов в 2018-ом.

Среди стран постсоветского пространства по числу женщин-министров лидируют Латвия, Молдова и Эстония, где дамы составляют более трети кабинетов. В Грузии этот показатель - 27 процентов. На Украине в женских руках находятся двадцать процентов министерских портфелей. Кстати, примерно на этом же уровне в общем списке расположились Великобритания и США.

В остальных странах постсоветского региона, в том числе в России, женщины возглавляют менее 15 процентов министерств. В числе замыкающих этот, да и мировой, список – Азербайджан и Литва: все 22 и 13 министерских постов, соответственно, в этих государствах занимают исключительно мужчины.

«Равная представленность в правительстве – основополагающее правило демократии. Только в этом случае оно может быть эффективным и отражать чаяния всего населения, - говорит Председатель Межпарламентского союза, депутат из Мексики, Габриэла Баррон. – Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, подавляющее большинство руководителей в правительствах по-прежнему составляют мужчины. Как мужчины, так и женщины несут ответственность за то, чтобы изменить эту ситуацию». По ее словам, для этого необходимо, прежде всего, определить, в чем заключаются преграды на пути продвижения женщин на руководящие посты и стремиться их устранить.

«Чем больше женщин-лидеров, тем больше будет принято решений в интересах разных групп, тем быстрее будет меняться отношение людей к власти», - заявила глава структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука. Всего девять стран мира добились полного гендерного паритета в своих правительствах: Албания, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Никарагуа, Руанда, Франция и Швеция.

По темпам продвижения женщин отличилась Эфиопия, за год увеличив число женщин среди министров с 10 процентов до 47. Пакистан, где еще в 2012 году не было ни одной женщины с министерским портфелем, теперь установил свой собственный рекорд: жительницы этой страны составляют 12 процентов кабинета. На Ближнем Востоке лидируют Мавритания и Объединенные Арабские Эмираты, где треть министров - женщины.

Мужчины занимают абсолютно все министерские посты не только в Азербайджане и Литве, чисто мужские кабинеты сформированы в Белизе, Брунее, Ираке, Кирибати, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Саудовской Аравии, Таиланде и Вануату.

Составляя карту, авторы проекта учитывали не только количество, но и качество, то есть отмечали, какие именно отрасли поручены женщинам. И в этом плане отмечены успехи: среди глав министерств обороны теперь на 30 процентов больше женщин, чем годом ранее; на 53 процента их больше среди руководителей министерств финансов; а среди глав внешнеполитических ведомств число женщин увеличилось на 13, 6 процента.