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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Северная Корея объявила результаты выборов в Верховное народное собрание. Ким Чен Ына в списке нет

CA-NEWS (CA) -  Северная Корея объявила результаты выборов в Верховное народное собрание этой страны, которые проходили во второй раз после прихода Ким Чен Ына к власти. Однако на этих выборах имя северокорейского руководителя не значилось в избирательных бюллетенях, передает NHK.

Северокорейское государственное телевидение сообщило, что в ходе воскресных выборов депутатов Верховного народного собрания 14 созыва было избрано 687 кандидатов. В их числе находится младшая сестра Ким Чен Ына и высокопоставленные дипломаты, которые занимались подготовкой проведения саммита северокорейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом в прошлом месяце.

Северокорейская сторона не представила объяснений отсутствия Ким Чен Ына в списке кандидатов на этих выборах, однако, по мнению обозревателей, этот факт вряд ли указывает на ослабление его режима.

Полагают, что в центре внимания предстоящей сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая состоится в апреле, предстанут вопросы экономического развития.

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