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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тысячу туалетов по немецкой технологии построят в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане планируют построить тысячу уличных туалетов, передаёт КТК. Новые уборные появятся благодаря государственной программе развития туристической отрасли.

По словам представителей Министерства культуры и спорта, туалеты будут ультрасовременными и сделаны по немецкой технологии. При этом чиновники уверяют, что не будут использовать бюджетные средства.

В данное время идут переговоры с инвестором, который готов вложить средства в строительство уборных. Туалеты появятся строго в определённых местах, а именно там, где расположены самые популярные достопримечательности Казахстана. В Министерстве культуры и спорта насчитали десять таких мест.

Среди них курортные зоны в Боровом, у озера Алаколь и в горах Алматы. Помимо этого уличные туалеты установят в Астане, Туркестане и на территории Мангистауской области, отмечает КТК.

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