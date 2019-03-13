В России объявлена массовая вакцинация мигрантов от кори

CA-NEWS (UZ) - С 1 апреля по 1 октября 2019 года в России пройдет кампания по борьбе с корью.

Роспотребнадзор постановил начать массовую иммунизацию граждан России и трудовых мигрантов против кори.

Согласно постановлению, с 1 апреля стартует масштабная прививочная компания на территориях, где высок риск эпидемии. Закончится она 1 октября.

Поскольку кампания по борьбе с корью распространяется также и на иностранных граждан, работающих в России, их работодатели, должны обеспечить иммунизацию своих иностранных сотрудников до 31 декабря 2019 года.

Вакцинация против кори предусмотрена только для тех иностранных работников, которые ранее не болели корью, не делали от нее прививок или у которых нет документального подтверждения о проведенной ранее вакцинации от кори.

С целью профилактики от этой инфекции, Роспотребнадзор рекомендует всем ранее не привитым от кори иностранным гражданам, работающим в России, поучаствовать в кампании по иммунизации против кори и сделать прививку в ближайшее время, чтобы избежать возможных осложнений и проблем со здоровьем в будущем.