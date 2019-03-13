«Жертва» группового изнасилования в Алматы: Умру, если их не отпустят

CA-NEWS (KZ) - В Алматы осудили троих подростков. Их признали виновными в изнасиловании 13-летней подруги. Сейчас она официально заявляет, что ничего подобного не было, передает Zakon.kz.

16 ноября 2018 года в специализированном межрайонном суде Алматы судьей К. Абдельдиновым был вынесен приговор в отношении несовершеннолетних подсудимых: В. М. и Л. В по 16 лет, Ш.Н.– 15 лет. Их осудили по статьям 120 ч. 4 (изнасилование малолетней), 121 ч. 4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) к восьми годам лишения свободы.

Однако признанная потерпевшей по делу девочка просит не наказывать подростков и отменить приговор.

Кратко, история заключается в следующем. 22 марта ребята компанией отправились праздновать день рождения одного мальчика к нему домой.

- Меня позвали на день рождения к Никите. Мы купили алкоголь. Хотели попробовать в первый раз выпить, не осознавали последствий. Сначала все было хорошо, весело. Позже мне стало плохо, меня стошнило. Я пошла почистить одежду. Мне было плохо, ребята мне помогли. Потом меня забрала мама, - рассказала девочка С.

Ее мама не разрешала идти на праздник. Требовала фотографии всего происходящего. Когда она попыталась дозвониться до дочки, телефон оказался отключен.

- Я пришла с работы и задремала. Мне приснилась дочка, что она не может говорить. Я тут же проснулась и поехала за ней. Когда я ее привезла домой, я видела, что она пьяная. Я начала ее раздевать и обнаружила, что на ней нет нижнего белья. Я вызвала полицию, и хотела разобраться в чем дело. Мы поехали к врачу, он сказал, что были множественные разрывы, - вспоминает мать девочки.

По словам девочки, в этот день у нее начались критические дни, и поэтому на джинсах были следы крови. Именно это привело в ужас маму.

- Я говорила маме, что меня не насиловали, что начались месячные, - добавила девочка.

Факт насилия девочка опровергала с первых дней, но ее не слышали, ни мама, ни следователь, потому что экспертиза показала разрыв девственной плевы.

- Следователь заставлял говорить, что меня изнасиловали. Он сказал, что если я не буду это подтверждать, то посадят мою маму. Мне очень стыдно за то, что я пила и за то, что я врала, - плачет девочка.

Судмедэксперт Коркина дала заключение, что ни на белье, ни на одежде потерпевшей и подозреваемых, не обнаружены следы спермы, слюны и прочего. С данной экспертизой была не согласна следователь и направила все на дополнительную экспертизу.

Спустя месяц после инцидента мать повела дочку к другому врачу-гинекологу. Она подтвердила, что никаких повреждений нет, девочка является девственницей.

- Нас не слышат. Не верят. Меня следствие ввело в добросовестное заблуждение. В итоге пострадали невинные мальчики. Мы требуем, чтобы все было по справедливости, - заявила мать.

После вынесенного приговора якобы потерпевшая девочка совершила попытку суицида, ее спасли, но она сообщила матери, что не будет жить, если мальчиков не освободят.

В настоящее время начался апелляционный суд, 15 марта состоится третье заседание, родители принесли заключение врача в суд, она готова свидетельствовать под присягой. Но, в тоже время судмедэксперт Коркина, которая сообщила следствию и суду, что не найдены сперма и прочие доказательства насилия, уже отдана под суд.