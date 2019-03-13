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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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​Российские производители намерены ежегодно экспортировать в Узбекистан 200 тыс. тонн сахара

CA-NEWS (UZ) -  Министерство экономики и промышленности Узбекистана сообщило об итогах рабочей группы по сотрудничеству России и Узбекистана в сельском хозяйстве. Российская сторона попросила предоставить квоту на ввоз 200 тыс. т сахара «с учетом исторических сложившихся отношений и потенциала дальнейшего сотрудничества». Одновременно Россия предложила исключить акцизный сбор на импорт кондитерских изделий в Узбекистан, передаёт издание Аграрий.

За сезон 2017/18 года из России в Узбекистан было экспортировано 216 тыс. т сахара, она вышла в лидеры местного рынка, опередив Украину. Однако в декабре 2018 году власти Узбекистана прекратили поставки сахара из России из-за запуска своих сахарных заводов и увеличения поставок из Ирана, Пакистана, Украины и Беларуси.

Как отмечает издание, сейчас эксперты называют цену российского сахара неконкурентоспособной, поэтому его возвращение в Узбекистан возможно только при введении каких-то преференций — например, освобождение определенного объема от НДС и/или нетарифных ограничений. Сообщается, что в мае планируется встреча на уровне глав правительств России и Узбекистана, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

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