Жители Таджикистана выступили против повышения цен на интернет

CA-NEWS (TJ) - Пользователи соцсети Фейсбук из Таджикистана проводят акцию против намеченного с 27 марта повышения стоимости доступа к интернету. Они запустили флешмоб "Я против повышения цен на интернет!" c хештегом #я_против.

Антимонопольная служба Таджикистана распорядилась повысить стоимость доступа к интернету в стране на 60 процентов. Один мегабайт трафика в стране должен будет стоить не менее 5 дирамов, а один гигабайт – 50 сомони (около $6), а с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони. В настоящее время стоимость 1 Гб в среднем обходится в 30–35 сомони. Приказ Антимонопольной службы "О тарифах на электрическую связь" будет введён в действие с 27 марта.

Пользователи соцсети надеются, что власти услышат их голос и пересмотрят свое решение. Алишер Алихонов уже несколько дней как в знак протеста заменил свою аватарку (картинку, которая используется в качестве изображения пользователя в социальных сетях) на надпись «Я против! Мы против! Народ против!».

Одновременно с флешмобом пользователи интернета начали сбор подписей под обращением к президенту Эмомали Рахмону. По словам Алишера Шахиди, одного их активных пользователей интернета, свои подписи под обращением на сайте Change.org поставили уже 150 человек. Правда, по его словам, последние дни этот сайт стал не доступен.

«Ближайшие три года в стране объявлены годами развития села и туризма. У меня несколько мини-отелей, и я намерен пригласить к себе туристов из разных стран. Но с повышением стоимости доступа к интернету мне трудно будет быстро и своевременно обновлять свою страницу и ответить на вопросы клиентов», - говорит наш собеседник.

По средним подсчетам Интернетом в Таджикистане пользуются от 15 до 40% населения страны. По официальным данным, на каждые 100 человек приходится 30 пользователей Интернета. Служба связи Таджикистана заявила, что в стране около 3 млн пользователей Сети.

Тем временем, один из сотрудников Антимонопольной службы сообщил, что в ведомстве знают о флешмобе в Фейсбуке. По его словам, в ближайшие дни состоится встреча руководителей Антимонопольной службы с интернет-провайдерами. Ожидается, что на этой встрече будет принято окончательное решение по поводу стоимости доступа к интернету.