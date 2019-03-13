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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии работы по строительству дворца зимнего спорта начнутся в следующем месяце

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Х.Баттулга 13 марта принял сборную команду по хоккею, выигравшую турнир «Кубок вызова Азии», прошедшего в Куала-Лумпуре, Малайзия, передает Montsame.

В начале встречи глава государства отметил достижение сборных команд по баскетболу 3х3, хоккею и футболу, упомянув о том, что продолжается работа по строительству спортивного дворца «Степпа Арена» в Улаанбаатаре в соответствии с олимпийскими стандартами вблизи спортивного комплекса «Буянт Ухаа».

Он напомнил о своем обещании на прошлой их встрече об уделении внимания созданию зимнего спортивного комплекса в целях поощрения и мотивации хоккеистов и сообщил, что в результате проведения переговоров с Чешской Республикой и Канадой решено построить новый дворец зимнего спорта «Степпа Арена» на финансовых средствах 15 млн.долларов США.

«Дворец будет началом созидательных работ и частью подготовки к Азиатским детским играм, которые пройдут в Улаанбаатаре в 2020 году. Также в следующем месяце начнутся работы по строительству спортивного сооружения вместимостью 10 тыс.чел, предназначенного для занятия и проведения футбольных и легкоатлетических турниров»-сообщил глава государства.

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