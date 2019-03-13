В Ташкенте откроют первый в Центральной Азии завод по производству картофеля фри

CA-NEWS (UZ) - 19 марта в Узбекистане впервые отметят международный день картофеля. В рамках мероприятия начнёт работу выставка картофеля. Кроме того, будет запущен первый в Центральной Азии завод по изготовлению картофеля фри и хлопьев.

Как сообщили в Ассоциации производителей картофеля Узбекистана, новый завод расположился в Сергелийском районе. Общая мощность производства составит – до 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

«Эта цифра покроет потребности страны, а часть продукции завода будет экспортироваться за границу», говорится в сообщении.

Международный день картофеля отмечается более десятилетий в таких странах, как США и Россия.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила 2008 год Международным годом картофеля. Однако точной информации о дате, когда празднуют день картофеля, в Интернете нет.

В 1995 году картофель стал первым овощем, выращенным в космосе.