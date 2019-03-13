РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте откроют первый в Центральной Азии завод по производству картофеля фри

CA-NEWS (UZ) -  19 марта в Узбекистане впервые отметят международный день картофеля. В рамках мероприятия начнёт работу выставка картофеля. Кроме того, будет запущен первый в Центральной Азии завод по изготовлению картофеля фри и хлопьев.

Как сообщили в Ассоциации производителей картофеля Узбекистана, новый завод расположился в Сергелийском районе. Общая мощность производства составит – до 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

«Эта цифра покроет потребности страны, а часть продукции завода будет экспортироваться за границу», говорится в сообщении.

Международный день картофеля отмечается более десятилетий в таких странах, как США и Россия.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила 2008 год Международным годом картофеля. Однако точной информации о дате, когда празднуют день картофеля, в Интернете нет.

В 1995 году картофель стал первым овощем, выращенным в космосе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Канадская компания намерена освоить три месторождения золота в Узбекистане
  • Представитель ООН назвал самые нуждающиеся в помощи районы Сирии
  • Спецслужбы Узбекистана взяли под охрану чиновницу после неосторожной публикации о пророке Мухаммеде
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×